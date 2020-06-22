為搶攻暑假旅宿商機，台北喜來登大飯店超前部「暑」推出「寶貝夏令營」親子住房專案，7月15日至8月30日期間入住台北喜來登舒適/豪華客房，平日每晚4,999元、假日每晚5,999元起，6月26日前預訂可享早鳥9折優惠，每房可享1位兒童體驗課程，每位小朋友可依照入住日期體驗相對應之平日三堂、假日四堂課程，專案並可提早於當日中午12:00入住，享有諸多禮遇與好康。

台北喜來登「寶貝夏令營」住房專案，鎖定4至10歲的學童量身規劃課程，邀請擁有20年以上的專業師資以及飯店點心坊與食藝中心主廚團隊互動授課，標榜讓家長與寶貝們一起邊玩邊學，體驗「小小廚師」、「藝術手作」、「奇幻魔法」、「夏日泳者」等多達十種以上趣味多元的課程，實際動手操作海底世界鹽雕、蘋果巧克力米奇、水彩暈染、紅磚彩印、擴香石拼繪、黏土捏塑等，所有作品皆可帶回家作為紀念。

此外，台北喜來登的寶貝夏令營週末更特別規劃受小朋友喜愛的「樂高世界」，利用微電腦與LEGO樂高組合，打造機械動力新玩法，寓教於樂同時吸收課外新知。

台北喜來登的寶貝夏令營在兒童櫃台報到和可愛動物們拍下家庭合照，即可開始體驗課程。房內可免費觀賞卡通及電影，享用迎賓點心與免費網路使用，另贈送百變益智的「BBlocks造型積木組」，自由組成消防車、恐龍、跑車等，培養空間堆疊概念、激發創意想像力。更貼心為小朋友準備專屬「小廚師圍裙與廚帽」、「兒童沐浴組」、「天然舒眠精油」等備品，讓家長和寶貝享受安穩甜美的睡眠，充飽電力後翌日愜意享受豐盛的十二廚自助式早餐。

即日起開始預訂的台北喜來登夏令營活動採取小班制，由多位親切的飯店人員全程陪伴帶領，讓爸媽放心孩子們盡情玩樂放電，透過體驗式的學習啟發對各領域的興趣，玩樂探索、機智互動打造美好的暑假回憶。

(工商 )