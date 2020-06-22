國光生技（4142）22日召開股東會，通過補選獨立董事案。董事長詹啟賢在股東會中宣布，國光生技已率先提出新冠(COVID-19)疫苗一期人體臨床試驗申請案，如果一切順利將在今年8月開始收案。

此外，鑑各國經濟解封，防疫檢測需求持續增加，子公司安特羅 (6564)也與國防醫學院預醫所、國衛院完成新冠病毒快篩試劑技術授權，啟動此快篩試劑初步試產及最佳化程序，待完成測試後，將申請台灣專案製造許可及美國、歐盟等認證。

詹啟賢表示，新冠肺炎Covid-19疫苗研發進度除了持續進行動物毒理試驗及攻毒試驗外，並開始量產小批次新冠疫苗供臨床試驗使用。國光已於上周將新冠肺炎疫苗一期人體臨床試驗申請案送衛福部食品藥物管理署，一經食藥署審核通過，可望在8月將台灣新冠疫苗的發展向前推進到人體階段。

國光生技因例行性歲修結束後，產能已按生產計劃陸續開出，5月營收月增26.64％，年成長7.61％；前5月營收3.78億元，年增308.18％。國光生技指出，除破傷風疫苗外，海外四價流感疫苗訂單也陸續生產及出貨，並預計在第三季完成公費四價流感疫苗的生產。

國光生技目前無菌針劑充填線產能年產能是2500萬劑（一條充填線），但因替換充填產品需停產一段時間進行產線清洗，實際最大年產出量約1,800萬劑。配合海外訂單持穩提振，已開始進行第二條無菌針劑充填線擴充計畫，預計明年下半年開始啟用量產。

(工商 )