英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）21日（周日）表示，該國本周將發布鬆綁新冠肺炎防疫措施的規劃，有可能解除兩公尺社交距離限制，允許更多企業在7月初重新營運。

韓考克接受BBC TV訪問時指出，「我們即將進入解封計劃的另一階段，本周將宣布這些措施的細節，讓部分全國封鎖措施可於7月開始解除。」

當被問及本周是否會宣布放寬2公尺的社交距離，韓考克則回應：「我非常希望能夠如此。」

(工商 )