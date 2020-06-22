英國衛生部長：本周將發布解封細節 15:532020/06/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）21日（周日）表示，該國本周將發布鬆綁新冠肺炎防疫措施的規劃，有可能解除兩公尺社交距離限制，允許更多企業在7月初重新營運。 韓考克接受BBC TV訪問時指出，「我們即將進入解封計劃的另一階段，本周將宣布這些措施的細節，讓部分全國封鎖措施可於7月開始解除。」 當被問及本周是否會宣布放寬2公尺的社交距離，韓考克則回應：「我非常希望能夠如此。」 (工商 ) #全國 #考克 #解封 #英國 #衛生部長 也許您會感興趣 國際熱門新聞 睽違3月首場造勢太難看 川普全家氣炸 - 國際 CNN：日改名釣魚台引燃北京怒火 東海比南海更像火藥庫 - 國際 二戰時謀劃細菌戰的日本731部隊被揭底 - 國際 防美備戰力增全球影響力 陸即將完成北斗導航 追求軍事獨立 - 國際 川普為連任撂狠話 燒國旗坐牢1年 支持者歡聲雷動 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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