總統蔡英文22日到台中，參訪台灣優質手工具業廠商，金統立工業有限公司，表示今日從科技尖端的航太產業，看到傳統的手工具業，感覺到大家都很努力，要讓台灣的產品賣的出去，讓台灣產品越來越好，也看到業者從傳統的代工，到整合區域相關產業，而自創品牌，行銷130幾個國家，真的做得很好，謝謝你們。

蔡英文總統，22日在經濟部長王美花陪同下，參訪台灣優質手工具業廠商，金統立工業有限公司，以了解在產業轉型、疫情之後，中部地區傳統手工具業，所面臨的問題，對於金統立在泛歐國家的銷售比，東歐30％、歐洲24％，表示很難得，尤其歐洲對品質的要求較高，金統立有這樣的成績，真的很難得。

蔡英文表示，大家都知道，我是在汽車修護廠長大的，這些工具我從小就在摸，我自己也有一個工具箱，雖然現在已經沒人要我修理東西了，但我還是很珍惜我的工具箱，也看到業者從傳統的代工，到整合區域相關產業，而自創品牌，行銷130幾個國家，真的做的很好，謝謝你們。

蔡英文接著表示，我相信這就是我們要的模式，公司的員工也是公司的老闆；公司之間不是只有競爭關係，也可以團隊合作，更自創品牌，公司員工也很年輕，老幹新枝，傳承下去，政府也很感謝，在疫情期間，企業可以照顧員工，讓他們所受到的衝擊降到最低，對於這麼好的企業，政府一定盡全力來幫助，雖然台灣的挑戰很多，但我們在一起，一定會克服，台灣還是很有競爭力、有希望。

金統立營運長賴國勛指出，感謝政府德政，在營運資金、薪資補貼等方面，幫忙度過難關，因為，從4月份開始感覺到，全球1萬9千多個點，各國封城的因素，訂單完全進不來，幸運的是，6月起本公司最大市場之一，法國已解封，訂單也進來了，俄羅斯、波蘭、東南亞也逐漸恢復，希望未來疫情能獲得控制。

(中時 )