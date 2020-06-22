新北市林口區瑞樹坑49號22日上午12時許，60歲張姓男子受人委託修繕畜牧場屋頂，疑似鐵皮年久失修、脆弱，修繕時從2樓高屋頂摔落地面，警消獲報後，已將張男送往醫院救治，也已通知家屬至醫院照料。

(中時 )