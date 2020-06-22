大同董事長林郭文艷是大同林家第三代掌門人，她是林挺生的長媳，四度帶領大同打贏經營權之爭，今年面對史上最強的挑戰，市場派以三圓建設董事長王光祥為首，大買大同股票，也讓林郭文艷面臨史上最緊張的保衛戰危機。

林郭文艷自答應大同林家二代掌門人林挺生邀約到大同工學院（現大同大學）任教後，林挺生後來做主，安排林郭文艷和長子林蔚山結婚，讓林郭文艷變成林挺生的左右手後，她的一生就和大同緊緊綁在一起。

林挺生當初看上林郭文艷幹練能力，林郭文艷也不負公公期望，一天工作超過16小時，每週只有週日下午會休息，相當勤奮，有一次林郭文艷對於福華的業績不滿，她就直接和主管說，「走，我帶你們登門拜訪。」二話不說就直接帶員工殺上門去。

事必躬親的林郭文艷雖然強勢，卻相當照顧下屬，聽到部屬生病住院，她會親自交代身邊的人買水果送去醫院，就連只見過一二次面的員工，她也記得員工的名字，親切打招呼，員工大會上也常被員工拱上台唱歌，顯示這個林家長媳和員工感情融洽。

面對大同這個百年老店，林郭文艷也深知轉型才是能繼續長遠的路，她因此積極主導轉型，推動綠能節能事業、通路轉型、資產活化等，大同近年著墨甚深的綠能事業，從太陽能風電設備、智慧電表、節能電力設備都有涉獵，太陽能更是全台都設有發電站。

▲大同是百年老店，近年也積極轉型找活路。/中時資料庫

林郭文艷曾坦言，過去十年大同的確比較辛苦，「目前改善轉型奏效，已交出比較好的成績單」，大同營收結構近年已有調整，系統與電力業務占8成，2成是消費品，未來大同可望成為綠色智慧能源系統商，「這是大同的優勢。」

此外，林郭文艷說，大同也在布局物聯網以及人工智慧（AI），「大同多年來與大同大學緊密合作，建立許多產品與系統技術，未來要更加強建教合作。」

大同更是早已切入資訊整合體系，甚至協助政府建置戶政系統、機場港口碼頭的指紋瞳孔進出查驗系統、勞保資料庫等，不僅如此，大同每年至少承包超過十億元的政府標案，從國防部電訊室電子公文系統、軍情局公文檔案管理系統、軍事安全總隊公文管理系統、軍購局採購中心公文管理系統也都能窺見大同的身影。

不只國防、戶政、勞工體系都由大同協助建置，就連署立醫院醫療資訊系統也是由大同承包，也讓這次大同經營權之爭，被拉高層級到國安問題，「這次股東會不僅是經營權之爭，也涉及國家安全，呼籲投資人不可不慎。」大同內部指出。

每每令大同受外界覬覦的土地資產，也在林郭文艷主導下，開始開發活化閒置廠房，在南港、土城、北投等地陸續推出建案，希望能持續開發、處份資產挹注獲利，同時也持續開發板橋廠、三峽廠、基隆廠及重電一廠。

六月底，林郭文艷就要直接迎擊市場派，這場經營權之爭雙方都卯足全力，林郭文艷要如何打贏這場史上最辛苦的戰爭，保住林家百年基業，全得仰賴林郭文艷的智慧。

▲林郭文艷小檔案：

現職：大同董事長兼總經理

年齡：69歲

學歷：台灣大學商學系、美國馬里蘭大學經濟學碩士

經歷：歷任大同工學院經濟系教授、大同電信董事長、大同世界科技董事長、精英電腦董事長、大同總經理等。2018年接掌大同董座。

家庭：丈夫林蔚山，育有2子，長子林建文2005年過世

(中時電子報)