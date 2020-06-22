中醫大新竹附醫大腸直腸外科醫師邵彥誠認為民眾如發現食慾不振，尤其是沒有正常排氣排便，一定要儘早就醫。（羅浚濱攝）

年輕時喜愛喝酒的45歲廚師，戒酒超過10年，這半年來食慾不振，腹部悶痛，連續一星期吃東西就肚子脹痛至無法排氣排便，到中醫大新竹附設醫院求診，經腹部電腦斷層檢查，確認是胰臟尾部有腫瘤，侵犯到大腸造成急性腸阻塞，以至無法排便。

大腸直腸外科醫師邵彥誠指出，該病患手術前，大腸鏡明顯可見大腸受到胰臟腫瘤的壓迫而嚴重狹窄，身體不適長達一個月都未就醫，胰臟尾部的腫瘤侵犯到脾臟、橫結腸及胃，手術工程浩大，會同一般外科醫師李旻憲和古君平，做跨科開刀緊急搶救。

首先緊急幫病患做人工肛門手術，幫助腸道減壓，經過一個星期後，再以「3D腹腔鏡手術」，移除人工肛門及切除四個器官。

手術執行約8小時，患者一共切除脾臟、約10公分胰臟尾部、約70公分大腸以及部分的胃，因傷口小，恢復快，病患隔天就下床，目前已經恢復正常飲食和正常排便。

邵彥誠表示，民眾如發現食慾不振，尤其是沒有正常排氣排便，一定要儘早就醫，千萬不要拖，這名患者若當初有提早就醫，就不需緊急人工肛門手術。

(中時 )