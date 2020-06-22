在中印邊界爆發流血衝突，兩國持續增兵之際，印度防長辛赫（Rajnath Singh）周一啟程赴俄羅斯，展開為期3天的訪問，準備出席俄國6月24日的勝利日（Victory Day）大閱兵。

據俄羅斯衛星通訊社和印度《經濟時報》（The Economic Times）22日報導，中印因邊境衝突關係緊張，而辛赫在與總理莫迪（Narendra Modi）商量後，敲定了訪問行程。據一名要求匿名的國防部消息人士透露，新德里正考慮，要催俄羅斯加快交付S-400防空飛彈系統。

(中時電子報)