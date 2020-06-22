疫情仍是影響市場關注焦點，但市場反應已逐步鈍化，美國、北京新增確診數雖持續上升，但上周VIX指數已無太大波動，新興亞股盤勢也較上上禮拜回穩。值得注意的是，上周外資大幅加碼越南，單周流入金額是2019年全年外資淨流入金額的兩倍多。台股則遭到小幅外流，但6月至今，仍是新興亞股中最受外資偏愛市場，金額達26億美元最高。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，即使美國於6月22日單日確診數達3萬，為5月以來最多，部分地方政府已有警覺，強制要求民眾須配戴口罩，防疫觀念正逐步改善；北京方面，多班航次、列車已取消，北京正慢慢進入「自我隔離」，市場對於疫情發展或不必太過悲觀。

疫情升溫，加上台股本週適逢端午連假，可能加劇短線波動，但長期來說，由於聯準會支持經濟立場堅定，資金行情仍將持續發酵，拉回就是買點。周俊宏表示，目前相對看好高速傳輸、MINI-LED與解封概念股像是腳踏車、觀光等、及後華為時代的IC設計潛力受惠族群。

周俊宏指出，LED產業過往由於中國廠商崛起，供過於求又削價競爭，使台灣LED產業長年低落，但近年產業結構改善，Mini LED技術複雜、毛利較高，相較OLED壽命、亮度、耗電表現都更加，雖然目前價格較高，但蘋果平板、筆電已率先採用，未來隨著越來越多廠商投入，Mini LED均價有望拉低，使用更普及，預料拉貨效應將拉抬整體產業表現。

上周三(17日)美國國務卿蓬佩奧和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於美國夏威夷密談7小時，會後雙方關係尚稱平和，預料情勢將往正向發展。然而，同一時間，美國對華為限制仍多，「後華為時代」來臨，有望加速台廠IC設計產業發展。

(時報資訊)