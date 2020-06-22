兆豐銀信用卡力拚繳稅商機有成，其中，有大戶稅金一刷2億，並抱走800萬點紅利，對此兆豐銀主管指出，已看到頂級卡所祭出的優惠，對於大戶的確有號召力，同時兆豐銀給優惠不手軟，由於紅利回饋無上限，因此讓大戶一抱就是超過800萬點的優惠紅利，等同50萬的現金回饋，已可換一個免費的愛馬仕包包。

這位大戶是用兆豐頂級卡一次付清，因此得享兆豐銀的加碼紅利回饋無上限，以稅金的0.24%計算紅利回饋。

繳稅已進入六月底的最後倒數計時，今年因應新冠肺炎疫情影響，財政部宣布綜所稅申報期限將延長一個月，但截至六月中旬申報完成比例約78%，尚有近 2 成民眾還沒報稅。

但另一方面也有繳稅大戶看準銀行提供優惠早早完成申報，且已獲得銀行優惠大放送。對此兆豐銀指出，兆豐銀行表示，今年在 5 大繳稅優惠及頂級卡加碼回饋的活動助攻下，有大戶早已刷卡繳付 2 億元綜所稅稅金，輕鬆抱回 800 多萬點紅利，該名大戶等於賺了 50 萬元回饋，可以去換一個免費的愛馬仕包包。

即使繳稅對發卡行並不會有任何實質手續費收入，但為了積極攬客，每年繳稅季一到，各家銀行仍會祭出五花八門的優惠吸客，從基本盤的免手續費，到分期 0 利率的期數比拚，甚至回饋流血戰、抽獎活動等，因此最大的贏家是納稅人客戶，刷卡繳稅稅金越大、回賺越多。

(工商 )