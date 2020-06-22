國道三號增設土城交流道正式拍板定案！行政院長蘇貞昌22日宣布，此案已功過可行性評估，將斥資30億增設交流道來紓解土城、中和居民塞車之苦，預計最快2027年完工，將有效帶動地方經濟發展，紓解交通。

蘇貞昌表示，增設北土城交流道是帶動地方經濟發展重要的一步，當地現階段就有嚴重塞車問題，土城醫院又剛完工、未來司法園區進駐後，將帶來更多人潮，興建土城交流道勢在必行。

蘇貞昌指出，土城增設交流道的建造經費24億將由中央全權負責，另外用地取得及拆遷補償費6億則由新北市出，中央地方合作，一起改善地方交通，就連鄰近的板橋民眾都能受益。

立法委員吳琪銘指出，此計畫案被交通部退回7次、延宕11年，但他認為這是極為重要的建設，在任期間取辦多次會勘，終於在2017年完成可行性評估，3月順利送進行政院。

吳琪銘表示，中和交流道、土城交流道平常塞車就很嚴重，土城交流道還連結台65縣，導致地方塞車問題根本無法徹底根除，未來北土城交流道興建完成後，將有效大幅紓解地方車流。

(中時 )