《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（22）日的國際新聞重點。

【1】日沖繩縣石垣市議會通過釣魚台列嶼改名議案

沖繩縣石垣市議會22日在市議會6月定例會最終大會上，贊成多數表決通過將釣魚台列嶼的行政區中的地址從「登野城」改成「尖野登野城」的議案。此舉可能使主張擁有釣魚台列嶼主權的台灣、中國的緊張關係升高。

【2】波頓新書曝：川普恐背棄台

白宮前國家安全顧問波頓在新書中透露，美國背棄敘利亞的庫德族後，川普下一個拋棄的對象有可能是台灣。

【3】全球單日新冠確診創新高 巴西死逾5萬人

世界衛生組織（WHO）21日公布，過去24小時全球新增確診病例創新高，突破18.3萬例；另外，巴西也有超過5萬人喪命。

【4】陸即將完成北斗導航 追求軍事獨立

中國大陸正加緊腳步，送最後1顆衛星上太空，以完成北斗全球導航網路，擺脫對美國技術的依賴。

【5】川普睽違3月首場造勢不如預期 空位一大堆

睽違3個月，美國總統川普20日在奧克拉荷馬州的首場競選造勢活動失望多過希望，參與人數遠少於原先預期，現場座位空一大半，場面難看。外媒報導，川普返回白宮後大發雷霆，尤其對於競選連任總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）事前掛保證會有上萬川粉出席的說法火大，除此之外，第一千金伊凡卡、女婿庫許納也氣噗噗。

(中時電子報)