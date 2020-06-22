繼推出真無線藍牙耳機FreeBudds 3、運動手環Band 4系列，WATCH GT 2系列及WATCH GT 2e運動穿戴產品後，華為(Huawei)今（22）日宣布推出新一代HUAWEI MataBook D系列筆電新品─HUAWEI MateBook D14、HUAWEI MateBook D15，深空灰款式7月14日在台正式上市。

延續MateBook系列的「唯美、創新、智慧」基因，HUAWEI MataBook D14、HUAWEI MataBook D15全金屬質感設計打造輕薄全面屏，分別以4.8mm、5.3mm極窄三邊框，帶給消費者178°寬廣視角，另外搭載HUAWEI一碰傳功能，手機輕輕一碰即可將圖片、影片、文件分享至筆電。AMD Ryzen 5 3500U處理器及65W超級快充，可應對日常應用場景。

HUAWEI MateBook D15採用15.6吋的廣闊全面屏，高達87%的屏佔比，三邊窄邊框僅5.3mm，螢幕採用16：9的寬螢幕比例，欣賞高解析度電影時能顯示更多畫面。霧面防眩光處理，能有效減少反光，配合178°可視角度，更適用於多人觀看使用。D15採用金屬機身設計，匠心細作，在保證整機性能與散熱的前提下，還能實現薄約16.9mm、輕約1.62kg2重量的雙重挑戰。

HUAWEI MateBook D14採用1920 x 1080 FHD IPS防眩光全面屏，飽和明亮，舒適悅目，14吋大視野，178°寬廣可視角度。4.8mm三邊窄邊框襯托下，螢幕更顯開闊。MateBook D14厚度約15.9mm，約 1.38kg體型，全平開合，接近180°大開合角度，滿足更多使用場景。

MateBook D14、D15支援手機與筆電，能一碰互傳圖片及Office文件，也能隨時分享手機影片至筆電，還能自動識別圖片中的文字，聰明無人可比；手機內容複製後，輕觸筆電即可貼上，也可以從筆電複製內容，貼上至手機。剪貼雙屏共享，操作更便利。

僅重160g 的65W口袋式充電器，為MateBook D15 充電30分鐘，可充電53%。可分離雙頭USB-C，既是充電線，又是數據線。更可為多款華為手機超級快充。HUAWEI MateBook D15 則採用雙硬碟設計，固態硬碟安裝作業系統及常用軟體，日常使用迅捷流暢；機械硬碟放置影音及其他資料，有效兼顧快速開啟與海量存儲。硬碟容量可擴展，更有針對機械硬碟的跌落保護技術，減少硬碟壞軌機率，保護硬碟資料。

為回饋消費者的支持與鼓勵，HUAWEI MateBook D系列在預購及上市期間，特別於品牌店、電商官方旗艦館及燦坤門市，加碼單筆消費即可獲得超值好禮優惠！此外，HUAWEI特別攜手燦坤，將於7/1 （三）至7/13 （一） 燦坤七月會員特典活動期間，針對HUAWEI MateBook D系列推出獨家優惠，消費者可把握機會！

(科技)