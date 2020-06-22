台股今持續在高檔狹幅整理，短線已有4個交易日多呈高檔碎步趨堅格局，顯示市場持股信心仍相對強韌，只是大盤從前波低檔8523點反彈以來，波段漲幅已逾3000點，而近期上檔又面年初雙峰的高檔12197點與12186點反壓，加上萬二心理關卡也待克服，係盤勢短線於高檔且戰且走驚驚漲遠因。

今盤勢收紅主要功臣，係受惠國際油價持穩回升的塑化股龍頭台塑四寶與電子之IC設計龍頭聯發科力挺多方，加上第一金、中信金等金融股負責穩盤，而鴻海、中華電、中鋼、南亞科、聯電、廣達、台泥、遠東新、和碩、台灣大及台達電等重量級集團股，也站在多方陣營，而成功化解台積電、股王大立光、仁寶、友達、群創、亞泥、統一、長榮與兆豐金等權值股表現疲軟壓力。

加權股價指數開高趨堅，終場收11572.93點，上漲23.7點，漲幅0.2%，成交1820.69億元。店頭市場方面，極短線雖有電機、鋼鐵、航運與觀光等族群拉回，但生技股持續強者恆強，而電子股也力挺多方，加上紡纖、化學與營建等族群也站在多方，使盤勢開高之後仍戮力向前行，指數終場收漲0.65%，報159.95點，成交539.35億元。

今除生技股如中天、杏輝、浩鼎等各具題材表現外，被動元件龍頭國巨股也順利踏出填息之路，而高價族群包括世芯-KY、祥碩、精測等，也持穩輪動，互別苗頭，使盤勢由個股向上比價尋求突破前波高點的老神在在的走勢仍淡定前進，後市不必過分看淡。

美股電子盤方面，北美新冠肺炎新增病例雖仍大幅增加，但市場似愈趨淡定處之，認定川普、Fed（聯準會）等市舉措不會少，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，仍穩步震盪走高，目前分別暫報上漲0.41%、0.49%、0.54%及0.84%。

業內人士指出，由於端節長假將至，本周僅3個交易日，依歷史經驗觀察，短線源自防範長假前賣壓將相對沈重，因此，未來兩個交易日或仍未脫高檔趨堅整理架構。

此外，受惠7月起將正式進入除息旺季，在台積電、國巨等先行除息電子股，已做出正面示範效應下，大盤短多的除息行情加計6月底之前的法人半年報作帳行情，仍值期待。

(工商 )