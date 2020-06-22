全台解封、國旅回溫，為搶旅遊住房商機，台北萬豪酒店與大地酒店首度攜手合作推出「二泊四食」住房專案，融匯城市型酒店的時髦享樂行程，以及渡假型溫泉酒店泡湯風呂的雙重優點，再以難得的優惠價格13,800元，包上一間飯店各一泊二食，總共「二泊四食」的套裝(入住日期可不連續)，吃、住都講究，入住酒店就能享受足不出戶、宛如海島渡假的享樂行程，搶攻疫情期間不能出國、期盼過乾癮的國旅市場。

即日起接受預訂的「台北萬豪 x 北投大地 二泊四食風呂行」住房專案，瞄準暑期市場，入住日期為7月1日至10月31日，兩間飯店各住一晚、皆含早餐，能在台北萬豪吃到晚餐均消動輒破2,500元的20樓高空酒吧餐廳INGES Bar & Grill 牛排晚餐，亦可選擇陽光灑落的花園式西餐廳Garden Kitchen午餐，並免費使用房客專屬的高空露天泳池及健身房。在大地酒店則可享受入住期間無限次使用絕美泡湯風呂，另外全館客房內皆備有白磺泉浴池並提供愛馬仕沐浴備品，供賓客盡情享受沐浴，餐飲搭配價值3,000元的月兒彎彎鍋物或喜歡廳晚餐，並享受Happy Hour飲品兩杯，隔天早晨用餐享用「氣泡酒暢飲」服務，再送Gaia SPA價值500元抵用券，享受身心靈的極致放鬆。

一般民眾在選擇住宿時，最大難題就是城市型時髦酒店，或是近郊泡湯風呂酒店，通常兩種旅遊型態只能擇一。如今兩大不同類型的酒店聯手推出總共「二泊四食」的住宿專案，除了是非疫情時期少見的住宿加上「包餐包到底」的套裝，更能將不同類型的旅客需求一次囊括。不能出國就把旅遊基金都留在國內，一晚到時髦高空餐廳吃牛排，一晚到近郊泡湯，無論是孝親、孩童放電、愛之旅，都不失為一口氣滿足全體成員需求的好選擇。

(工商 )