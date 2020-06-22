德國外交部長馬斯（Heiko Maas）和法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在柏林發聲，要求以色列撤銷吞併約旦河西岸（West Bank）部分地區的計劃。

據德國之聲報導，德國外交部長馬斯和法國外交部長勒德里安在柏林會面後，宣佈要求以色列重新考慮並撤銷吞占約旦河西岸的計劃。法國外長稱「我們的目標是避免任何違反國際法的吞併。」

德外長馬斯稱他與勒德里安對以色列吞併旦河西岸的計劃「十分關注」，將會與約旦等鄰國就此問題進行會談。

勒德里安强調以色列吞併約旦河西岸將會破壞中東的區域穩定，違反國際公法。

德國之聲透露，以色列情報機構多次向以色列政府要求儘快吞併約旦河西岸地區。以色列政府預計七月一日策劃約旦河西岸的吞併，實施由川普所提倡的中東和平計劃。

美國政府今年年初所公佈的中東和平計劃允許以色列吞併部分以巴勒斯坦人居多的約旦河西岸地區。巴勒斯坦、中東各國紛紛反對川普的和平計劃，稱其計劃會給地區帶來更多暴力衝突。

(中時電子報)