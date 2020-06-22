前陣子因疫情影響，市場擔心產量下降，使國際鐵礦石價格上揚，如今巴西疫情獲得控制，產量也將增加，加上中國華南一帶暴雨成災，鋼鐵需求量隨之下滑，從數據看來，鐵礦石的價格反彈似乎失去動力，上周五國際鐵礦石價格持平。

上周五(19日) 62%國際鐵礦石價持平，報每公噸103美元；65%國際鐵礦石價持平，報每公噸115.5美元；58%國際鐵礦石價漲0.25美元，報每公噸93.45美元。

大連期交所鐵礦石漲0.1％，至每噸768元人民幣（108.55美元）。(商品行情網)

(時報資訊)