桃園市龍潭警分局因應端午連續假期，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，包含石門水庫、小人國及六福村遊樂園等，預估將吸引大量遊客進入，呼籲民眾注意相關管制措施或盡早改道。

龍潭警方依據歷年強力疏導經驗表示，因龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警察分局建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

另外請民眾特別留意，在25日(星期四）上午7至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，端午連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站查詢。

(中時 )