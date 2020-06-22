2020年PGA美巡賽RBC傳承賽今天畫下句點，美國高爾夫選手辛普森最後一回合繳出低於標準桿7桿的64桿，以總成績低於22桿的206桿收下冠軍，衛冕者台灣好手潘政琮，最後18洞依舊相當努力，可惜前面落後太多，最終以總計低於標準桿9桿的275桿並列第52。

潘政琮賽後透過臉書粉專表示：「今年本來以為沒有機會回到Harbour Town，當美巡賽宣布重啟比賽，我們驚喜地發現傳承賽排在第二場，於是有機會回到這裡並且參加這個經典的開球。本周長桿發揮的很不錯，推桿還差一些，我會更加努力。在這邊謝謝RBC Heritage所有的工作人員把今年的比賽帶回來，我們明年見！」

這星期潘政琮請妻子林盈君擔任桿娣，陪著他一起完成賽事，謝謝太太的辛勞，當地天氣非常炎熱，因為疫情她無法去按摩，但很開心整場比賽有老婆陪伴，小潘也開玩笑說：「但我覺得她更開心可以跟Rory（北愛爾蘭世界球王麥克羅伊）還有Rickie（美國好手佛勒）一組。」

(中時 )