蘇花改自20日起調整速限，但仍禁止機車上路，不過男星陳為民則再20日凌晨騎重機進入蘇花改，被警方發現攔下開單，陳為民事後在臉書上發文、曬開紅單的照，並直呼：「俗話說事不過三，這是第四次走蘇花改，終於，終於收到蘇花改的紅單！」

陳為民是重機愛好者，常看到他發文曬騎車日常，不過陳為民日前則發文直呼：「這是第四次走蘇花改，終於，終於收到蘇花改的紅單！」並還原他遭攔停開單過程「我交出行駕照，警察開口要告訴我事由，我手一比，笑笑說，不用，我知道，我跟你們車吧！」

陳為民事後依照警方指示，改走台9丁線，但卻讓他直呼：「比北宜還恐怖！一個燈都沒有！根本就是黑洞！走沒多久......又看見蘇花改第二個隧道...都紅單了...於是，我又彎進去直到最後崇德出來。」

陳為民發文引發正反兩面評價，有網友留言「我第一次上蘇花改就收到了」，還釣出陳為民直呼羨慕，同時，陳為民也曬出與紅單的合照，並直呼：「這張紅單必需收藏！」

(中時電子報)