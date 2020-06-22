櫻花粉、青蘋綠等「中衛醫療彩色口罩」超搶手，除了屈臣氏之外，好市多官網也宣布開賣！不過一開賣就被秒殺，有消費者表示一直按加入購物車都無法，網站只顯示「庫存不足」。

好市多線上平台販售的「中衛醫療彩色口罩」一盒50片265元，平均一片5.3元，有天空藍、酷黑、薰衣紫、炫霓紫、軍綠色，但顏色無法指定、採隨機出貨，每卡限購1組。(圖/截自好市多官網)

好市多線上平台販售的「中衛醫療彩色口罩」，一盒50片265元，平均一片5.3元，有天空藍、酷黑、薰衣紫、炫霓紫、軍綠色，但顏色無法指定、採隨機出貨，每卡限購1組。

醫療口罩解禁後更搶手，包括超商、賣場及電商平台等通路，口罩幾乎都是一上架就被秒殺，好市多今天才宣布線上平台開搶中衛口罩沒多久，網站上已顯示庫存不足，有民眾一直按加入購物車，都無法完成，只能望口罩興嘆。

沒搶到的也別灰心，今明兩天屈臣氏網路商店也可以購買酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉與軍綠等特殊新色的中衛口罩，此外，還有Yahoo奇摩購物中心，每日上午11點到12點不定時開賣成人醫療口罩，品牌有中衛、MOTEX摩戴舒、匠心等，每人限購一盒。蝦皮購物每日下午5點限量開賣MIT醫療口罩，單盒50片399元，每人每日限購1盒。

(中時電子報)