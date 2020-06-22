國民黨急欲掃除「親中賣台」標籤，走出選戰挫敗陰影，日前提出四大改革方案，黨主席江啟臣更表明「九二共識」是歷史貢獻，傳出引發前總統馬英九、前主席吳敦義的不滿。對此，資深媒體人趙少康就表示，他不認為九二共識有什麼問題，前高雄市長韓國瑜還是拿了552萬票，若是前新北市長朱立倫參選，就有可能達到7百多萬，所以九二共識基數還是很大。

國民黨改革委員會全體會議日前發表兩岸論述報告，提出四大改革方案，其中最受矚目的兩岸論述關係國民黨發展方向的根本原則，改革方案揭櫫「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮」四大支柱，強調肯定「九二共識」歷史貢獻、拒絕「一國兩制」、大陸必須先正視中華民國才有兩岸共識等原則，和民進黨的主張沒什麼不同。方案公布後，馬英九、吳敦義兩位前任主席都表示不滿，甚至拒赴江啟臣的邀宴，

對此，趙少康在政論節目《鄉民來衝康》中表示，他不認為九二共識有什麼問題，韓國瑜那時候被攻擊地那麼慘，但還是拿了552萬票。5百多萬票對一個搞政治的人而言，要拿到是很困難的。所以當韓國瑜拿到5百多萬票時，表示還是很多人支持國民黨這一套論述，韓國瑜是因如落跑選總統，和流失年輕選票等問題才輸。否則若是派朱立倫參選，可能會有700多萬票，就算輸也不見得會輸那麼慘。

趙少康更補充，所以國民黨基礎很大。國父孫中山曾說過，扁擔裝彩券，扁擔都丟了。民進黨說不要（九二共識），但民進黨拿不出新的東西，可國民黨也拿不出新的東西，明明現在國民黨可以挑戰民進黨，問民進黨主張什麼，可是國民黨卻是問民進黨主張什麼，但是自己也沒有主張，就被人家笑了。

趙少康解釋，所謂九二共識是一中各表，因為大陸堅持一個中國，那台灣又不願意講一個中國，所以才說一中各表，這其實是兩岸交流很重要的一個基礎，就是大家都維持面子，各說各話。那民進黨有本事就提出一個新的主張，問題就是沒有。趙直言，他不認為九二共識那麼不堪，只是因為國民黨選輸了，要找個待罪羔羊，就說是九二共識。

(中時電子報)