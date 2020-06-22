梨山公廁打造泰雅族風格設計，構圖充滿童趣。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

梨山公廁充滿童趣，讓人彷彿置身在亮麗魔幻森林裡。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

梨山公廁充滿童趣，讓人彷彿置身在亮麗魔幻森林裡。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

工藝師林春節替梨山公廁歡新妝。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

台中梨山公廁大變身！交通部觀光局推動優質公廁全面綠美化政策，參山國家風景區管理處邀請原住民工藝師為梨山公廁打造泰雅族風格設計，構圖充滿童趣，有泰雅愛戀小精靈當主角，配合高山婚禮愛戀氛圍，讓人彷彿置身在亮麗的魔幻森林裡。

參山處表示，全面提升觀光景點旅遊品質是觀光局持續推動的政策，參山處梨山、八卦山及獅頭山3個轄區全面推動優質公廁改善計畫，梨山地區除了硬體改善部分公廁外，文物館及櫻緣丘公廁特別邀請在地聞名的泰雅族工藝師林春節設計。

人稱浪老師的林春節表示，她特別以泰雅族圖騰結合山櫻花、水鹿及山脈呈現色彩繽紛、節奏明亮，配合營造梨山為年輕男女愛戀旅遊的氛圍。

林春節說，剛接到公廁美化工程時壓力很大，當沒有靈感創意時，內心處於不安與恐慌無法肯定自己，一旦靈感來了，一連幾天沒日沒夜修圖、改圖，終於施做完成，她也覺得很滿意。

梨山公廁大變身，呈現繽紛亮麗的魔幻森林，作品完成讓人眼睛一亮，成為新的廁所美學。

(中時 )