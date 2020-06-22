兒童不是罪犯 沒有除罪化問題 14:272020/06/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院祕書長林輝煌。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對少年事件法修正後遭質疑的問題，司法院祕書長林輝煌澄清表示從來沒有把兒童當成罪犯，因此沒有除罪化的問題，且進入司法程序對兒童身心容易造成不利影響及標籤效應，不符兒童最佳利益。 司法院指出，過去10年法院受理最多的兒童觸法事件是竊盜，原因多與兒童家庭功能或經濟情況有關，此外，兒童回歸教育與社政輔導保護後，對他人造成的傷害或損失，兒童及其法定代理人仍要民事損害賠償責任。 (中時 ) #兒童 #問題 #罪犯 #除罪化 #事件 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 女停萬華騎樓被當「站壁」 慘遭79歲翁襲胸「揩油」 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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