針對少年事件法修正後遭質疑的問題，司法院祕書長林輝煌澄清表示從來沒有把兒童當成罪犯，因此沒有除罪化的問題，且進入司法程序對兒童身心容易造成不利影響及標籤效應，不符兒童最佳利益。

司法院指出，過去10年法院受理最多的兒童觸法事件是竊盜，原因多與兒童家庭功能或經濟情況有關，此外，兒童回歸教育與社政輔導保護後，對他人造成的傷害或損失，兒童及其法定代理人仍要民事損害賠償責任。

(中時 )