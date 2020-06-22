端午佳節到來，除了吃粽子、划龍舟，更是迎接酷暑的開始。小米台灣讓大家輕鬆抗炎夏，於今（22）日宣布獻上全新三款智慧與居家新品，包括「全民掃拖」最高CP值的「米家掃拖機器人 G1」、型男連假輕裝出遊必備「米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）」以及智慧家庭環境好幫手「米家藍牙溫濕度計 2」。除此之外，自6月23起至6月28日止，小米歡慶推出「小米端午節」活動，多項優惠商品與促銷活動，讓大家輕鬆抗暑、快樂出遊！

小米端午節新品：米家掃拖機器人 G1。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

CP值爆表的全民掃拖「米家掃拖機器人 G1」，專門針對中小型戶家庭能輕鬆入手。米家掃拖機器人 G1擁有 2200Pa大吸力，提供四檔不同吸力選擇，「安靜檔」適合清掃灰塵毛髮、「標準檔」可清掃紙屑瓜子等髒污、「中力檔」可清掃黃豆大小髒污，適用於強力清潔、「強力檔」適用於深層清潔。同時，搭載200ml電控水箱，可三檔調節水量，可依照居家不同的髒污程度調整。

米家掃拖機器人 G1以大口徑懸浮吸口，緊密貼合各種地面，搭配超密纖維主刷，集塵力更強、吸拖更徹底。全機採用三重精細過濾系統，可過濾3微米級的塵埃污物，第一重為尼龍網過濾，有效過濾大顆粒髒污，第二重為過濾棉過濾，二次阻擋塵埃，有效提高HEPA壽命，而第三重為HEPA過濾，有效過濾3微米級髒污。此外，「米家掃拖機器人 G1」機身厚度僅82mm，越障能力17mm，更能靈活穿梭居家角落，就連沙發下的清潔死角都能清掃得一乾二淨。

為滿足用戶智慧家庭生活需求，「米家掃拖機器人 G1」可規劃路線導航並精準定位，進而即時構建全屋地圖，以規劃清潔路線。此外，連接米家APP即可遠端遙控，即時檢視清掃狀態，更可讓連接小米AI音箱，讓你用一句話就完成打掃的麻煩事。米家掃拖機器人 G1售價新台幣$4,995元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C陸續開賣。

小米端午節新品：米家便攜電動刮鬍刀1S、米家藍牙溫濕度計 2。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

煩惱出遊攜帶一般刮鬍刀太佔行李空間又不方便嗎？小米台灣全新推出質感設計「米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）」，成為型男必備款。米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）機身重量僅107g，厚度僅約16mm。米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）外觀小巧，但擁有日本技術定製的大扭力馬達，轉速可達6500rpm以上，持久輸出穩定動力。乾濕兩用的米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）全機身為IPX7級精密防水，刀頭和機身可直接在水流下沖洗。機體除了配備磁吸機構刀頭，方便拆裝和清潔，還設有鋅合金真空電鍍工藝刀架，耐磨抗腐蝕，觸感順滑細膩。此外，配備高能量密度鋰電池即可1小時快速充滿，續航力長達60分鐘以上，更有3分鐘閃充功能，電量不足無法開機時，充電3分鐘即可刮鬍5分鐘。

米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）售價新台幣$895元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣；米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）專用刀頭售價新台幣$345元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C同步開賣。

小米推出「米家藍牙溫濕度計 2」隨時幫用戶感知溫濕度的細微變化。「米家藍牙溫濕度計 2」內建瑞士Sensirion高精準度數位溫濕感應器，可細微體現0.1°C的溫度波動和1% RH的濕度改變，用戶還可即時檢視溫濕度變化曲線，溫濕度變化的資料會同時儲存在溫濕度計本體和雲端。

透過連結米家多功能網關，米家藍牙溫濕度計 2可與家中其他小米智慧裝置連動，預先於米家APP設定當環境達到特定溫度時，自動開啟或關閉米家直流變頻電風扇，或設定達到特定濕度時，開啟小米空氣淨化器3等使用情境，智慧即時調節室內冷暖乾濕。更貼心設計嬰兒模式，當溫度或濕度超出嬰兒的舒適區間，米家APP將自動提醒並提供應對建議，即時打造居家舒適環境自動調節室內體感狀況，提供清涼舒適的居家空間。

米家藍牙溫濕度計 2外型袖珍小巧，可以擺放在床頭櫃、書桌、辦公桌，也可配合內附的牆貼，黏貼於牆壁上；還能透過機身側面預留的懸掛孔，掛在車內、背包、門後等位置。機體採用超低功耗螢幕，1顆鈕扣電池可供電待機約1年。米家藍牙溫濕度計 2售價新台幣$135元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦館智慧開賣。

「小米端午節」折扣季 自6月23日日至6月28日歡慶端午

為了歡慶端午節日、迎接盛夏季，小米針對多款智慧家電與生活熱門商品祭出好康優惠，自6月23日至6月28日推出「小米端午節」折扣季。自6月22日起至6月28日於「小米端午節」活動頁面上，每日有5次機會參加九宮格抽獎，有機會抽中小米AI音箱商品兌換券、新台幣$250元折價券（新品、手機不適用）、不含手機訂單滿新台幣$8,000可折新台幣$1,000元折價券、不含手機訂單滿新台幣$5,000可折新台幣$500元折價券等好康優惠券，可於6月23日開始的「小米端午節」現折享好康。

「小米端午節」首次推出單筆訂單不含手機滿新台幣$3,000元現折新台幣100元，此項優惠可與其他優惠合併使用。同時，推出多項商品優惠直降，其中小米手環 4直降+領券最高折新台幣$450元，最低入手價只要新台幣$415元再送專屬腕帶；米家掃拖機器人 1C直降價+領券+滿額現折最高折新台幣$1,000元，最低入手價只要新台幣$5,595元；米家空氣淨化器 Pro直降價+領券+滿額現折最高折新台幣$1,100元，最低入手價只要新台幣$5,795元；小米AI音箱直降+領券最高折新台幣$850元，最低入手價只要新台幣$645元等多項優惠商品與促銷活動等你來逛逛。

此外，凡購買「全民四鏡頭」Redmi Note 8T，加價新台幣$395元即可購10000 小米行動電源 QC3.0高配版或小米藍牙耳機 AirDots 超值版（兩個加價購活動不可同享）；購買米家電動刮鬍刀 S500加價新台幣$99元即可購入專屬刀頭。凡購買小米空氣淨化器 3加購米家空氣淨化器濾芯 除甲醛增強版 S1或米家空氣淨化器濾芯 抗菌版二選一，優惠組合價新台幣$4,765元（原價新台幣$5,290元），領券+滿額現折最高再多省新台幣$350元，能以最低84折超低優惠入手；另外，購買小米藍牙耳機 AirDots 超值版再加購小米手環 4（原價新台幣$1,410元），優惠組合價只要新台幣$999元，領券最高再折新台幣$250元，最低能以54折超殺優惠入手；更多活動內容，請參考小米商城mi.com。

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