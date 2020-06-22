竹南運動公園新建溜冰場業已完工。〔謝明俊攝〕

竹南運動公園新建廁所畫成6個區塊，滿足各族群需求。〔謝明俊攝〕

竹南運動公園新建風雨籃球場，才建好就被毒蟲抹上一大片強力膠，讓徐耀昌為之搖頭。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌22日上午視察竹南運動公園新建設施。〔謝明俊攝〕

為了改進竹南運動公園設施，苗栗縣政府爭取1億2千萬元經費，進行竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程，目前已完成8成進度，其中洗手間、風雨場、溜冰場等4項設施已經完成，苗栗縣長徐耀昌22日一早前往視察，希望能在端午節提早開放使用，讓縣民有個全新的體驗。

竹南運動公園成立啟用以來，許多設施已出現損壞，或不符目前使用，由於運動公園是目前竹南、頭份2個城鎮最重要的運動中心，因此，苗栗縣政府水利處於去年向中央爭取1億2千萬元經費，對其中多項設施進行改建、重畫，並從去年9月23日開始動工。

經過9個月的工期，目前工程進度已完成8成以上，其中景觀池、溜冰場、洗手間及風雨籃球場等設施，已經完工，徐耀昌因而於22日一早親自前往視察工程進度，希望能在端午節連續假期開放讓縣民能先行體驗新設施。

新的洗手間，是設在運動公園公園路出口，方便民眾使用，為了考慮親子、2性及友善穆斯林、殘障等不同族群，新的洗手間分成6個不同區塊，跳脫傳統洗手間設計，是目前苗栗縣內最先進的洗手間。

徐耀昌在視察新設施時，發現新完工的溜冰場，已有不明人士騎機車闖入滑行，在滑冰道上留下一道道輪胎痕，新的風雨籃球場，也遭不明人士闖入在球場吸食強力膠，留下一大片強力膠，施工單位立即刮除處理，徐耀昌呼籲縣民發揮公德心，共同維護新設施，讓更多縣民享受新設施。

苗栗縣長徐耀昌視察竹南運動公園新建設施

(中時 )