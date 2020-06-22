沖繩縣石垣市議會22日在市議會6月定例會最終大會上，以贊成多數表決通過將釣魚台列嶼的行政區中的地址從「登野城」改成「登野城尖閣」的議案。我駐日代表處已向日方表達抗議。有關立委要求駐日代表謝長廷返國說明之事，謝長廷表示，「一定會依照台日的防疫規定和立法院的通知辦理」。

《產經新聞》電子報報導，石垣市議會9月提出釣魚台列嶼地址改名議案，22日通過決議，自10月1日起生效，日本的地址將標明「尖閣」兩字。

市議會指出，石垣島的部分地區也同樣用「登野城」的地址，為了避免混亂，才改名為「石垣市登野城尖閣」，但其後的「南小島2390」、「魚釣島2393」等地號則不變。

產經指出，釣魚台列嶼周邊連日有大陸公務船航行，大陸挑釁的動作頻仍。此時釣魚台列嶼的地址改名，在明確日本的實質統治上似乎具有意義。

報導指出，在22日的議會上，雖然有革新派市議員等反對，他們擔心改名會使日本和近鄰各國關係惡化，不只是大陸，台灣也很生氣。保守派市議員回應表示，「這是關係到國家主權的事，並非是需要擔心其他國家的問題」、「尖閣完全不存在領土問題等。」

(中時電子報)