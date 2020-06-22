學員看著台上家政媽媽的舞蹈表演，興奮地拿起手機記錄。（張毓翎攝）

今日活動開場表演，由鹿草鄉農會家政媽媽熱情展現活力。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左一至右二）、鹿草鄉長楊秀玉、立委蔡易餘及縣議員林緗亭等人現場體驗採秋葵。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉秋葵種植面積達40多公頃，年產量約1200公頓，占全台之冠，為推廣這項產業文化，鹿草鄉農會22日舉辦「秋葵產業文化暨國際交流體驗活動」，邀請鄉內7所國中小學183名應屆畢業生、14名國際扶輪3470地區青少年交換學生參與，體驗採秋葵及手作秋葵料理的樂趣，呈現台灣農產品的多元特色及傳統農村風情。

縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員林緗亭及鹿草鄉長楊秀玉等人，今日也到現場親自示範一道秋葵料理，增加秋葵買氣。翁章梁表示，鹿草秋葵年產量占全台80％，代表民眾若吃10支秋葵，其中有8支來自鹿草，自己曾用花盆種秋葵，其生長速度驚人，秋葵一探出頭，就必須注意、盡早採收，秋葵產季在夏天，農民每天凌晨摸黑採收，十分辛苦。

秋葵產業文化暨國際交流體驗活動邁入第3年，今年有來自巴西、墨西哥、法國、美國、土耳其、日本、泰國等國家的交換學生，與鄉內學子一同體驗、認識在地秋葵產業。立委蔡易餘說，秋葵富含蛋白質及鈣，且熱量低，日本人更視為保健蔬食，但秋葵飲食在台灣尚未普及化，透過這次活動，讓秋葵搭上現在最盛行的輕食風潮。

學員上午體驗採秋葵、製作秋葵巧克力棒等新奇料理，並進行削秋葵趣味競賽及抓泥鰍趣味活動等，過程中，主辦單位還將秋葵打成果汁，放入製冰機做成霜淇淋，不少國外交換學生吃得津津有味，大讚「好好吃！」；到了中午，學員將剛採收的秋葵，在家政媽媽指導下，做成秋葵風味餐，落實「食在地享當季」的概念。

(中時 )