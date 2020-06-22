兩強力守，險險保住金雞母。在國泰集團友情力挺下，新光集團以反對清算票占35.36％，驚險保住新光一號，不被狙擊，市場評估，除了國泰集團支持，新冠肺炎、國際政經情勢讓未來不明確，擔心清算價格不如市價，才讓新光留住六棟金雞母。

新光一號因為持有5％多受益權的投資人提議，要終止契約清算下市，22日舉行受益人大會，正反兩派正面對決。

新光一號除了創始不動產天母傑仕堡、南京東路三段的新光國際商業大樓、建國北路上的台証金融大樓、台南新光三越百貨外，近年還貸款買入永康街的新光信義華廈、新光中山大樓，裡面不少棟都有「都更」或改建話題，所以成為被狙擊的對象。

這次成功守住，也代表國內不動產市場可以暫時平靜，無論商辦價格或豪宅暫時不會因這六棟標的釋出或標售，而再起波瀾。

而新光一號能守住的三大原因，一是國泰集團與新光集團聯守，仍是握有三成以上受益權，二是新光集團掌握到投資人名單，逐一拜訪，成功說服一些財團法人、宮廟資金的支持；三是新冠肺炎帶來的不確定性，協助守住陣腳。

(工商 )