各國新冠病毒威脅再起，美國道瓊指數上周五收跌逾200點，今（22）日小道瓊一度大漲後漲勢收歛至小漲數十點，市場資金轉入避險工具，包括黃金、白銀及VIX等ETF等，尤其是元大S＆P黃金正2（00708L）股價大漲3.97％收28.58元，成交量爆增至1.51萬張，較上周五1,081張大增1.3倍多。

新冠疫情確診人數單日達到15萬人，再創新高，市場對二次疫情不敢輕忽，尤其各國股市都來到相對高檔，市場避險需求明顯擴增，資金湧入黃金、白銀及VIX等ETF。

元大S&P黃金正2今日股價開高走高，盤中最高來到28.7元最後收28.58元，大漲3.97％，成交量爆增至15,148張，較上周五大增超過1.3倍，另外原型黃金ETF-元大S＆P黃金股價也上漲1.81％收24.75元，成交量3,643張，較上周五的227張增加15倍。

另外與黃金走勢正相關度高的白銀ETF-元大道瓊白銀，今日股價強漲3.13％收在19.74元，成交量放大至3,955張，較上周五的817張，也激增近4倍。

(工商 )