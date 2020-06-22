前副總統呂秀蓮今（22）日於記者會前受訪回應，現在民進黨手握行政、立法兩院，面對監院人事案，執政者心裡認為反正立法院會照意通過。過去民間尊敬監察院功能，如今卻被當成政黨和諧的地方，完全扭曲憲法。民進黨執政越久，越背離民主憲政精神，令人痛心。

呂秀蓮指出，早期監察院有陶百川等監委，其所為高風亮節，被人民認為是包青天。但現在民進黨是把各黨都找來，把監察院當作和諧的地方。

呂秀蓮認為，只要有黨就會有派，但是不是派系鬥爭，要看是不是有人把官位當作分一杯羹，好像火腿一樣大家搶著切來吃。明眼人看了痛心，自己是不忍心。

呂秀蓮說，今天台灣的民主是多少前人犧牲奉獻而來，如今的民進黨當權者，都在享受這些成果，但希望這些人要有個底線，不要去汙染民主。

呂秀蓮反問，監察院的真正功能大家是否認知？如果民進黨過去的主張以及現在民間的共識是要廢除，不如就從這屆開始處理。但如果要提名監察院人事，那應該當一天和尚敲一天鐘，遵照憲政體制來走。

(中時電子報)