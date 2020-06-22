今年爆發新冠肺炎，各行各業苦不堪言，唯獨宅經濟相關產業逆勢崛起，其中電腦設備廠商喜迎商機，利多也反映在近期股價上。觀察今日台股，上市櫃的電腦設備類股表現不俗，上市收漲1.01%，登1年來新高，短、中期均線呈多頭排列，偏多格局不變；上櫃收漲0.35%，穩站所有均線之上，而KD值也於6月17日走向黃金交叉，買進訊號亮燈。

上市個股當中，凌華(6166)及研揚(6579)漲勢凌厲。其中，IPC大廠凌華相繼與國內外大廠強強聯手，先與鴻海(2317)合組新公司，接著與輝達、英特爾、高通分別合作推出相關平台控制器及揮軍機器人領域，今(22)日召開股東會，會上決議配息1.6元。今股價延續上周五漲勢，拉出第2根漲停，以84.2元作收，突破前高。此外，技嘉(2376)、華碩(2357)股價也有3%以上漲幅，成交量分別為1萬5492張、5938張。

上櫃個股當中，以廣明(6188)及旭品(3325)表現最為突出，率先高掛漲停。安鈦克(6276)盤中大漲逾7%，隨後一路上攻，以漲停價25.5元作收，而曜越(3540)盤中也有4%以上漲幅，終場亦飆上漲停。從消息面看，廣明於上周宣布與惠普(HP)達成訴訟和解，股價充分展現出無事一身輕，今拉出第2根漲停，5日線走勢翻揚，成交量4323張，委買張數逾2萬張。

受惠於疫情，電競機殼需求熱，旭品訂單滿手，能見度已看至4個月，伺服器成績也不錯，預計8月開始量產，公司樂看今年獲利。前景樂觀也帶動股價上攻，站上漲停價24.65元，成交量達6878張，委買張數402張。而曜越也是疫情另類商機的受惠者，桌電換機及DIY需求大增，北美市場創佳績，5月營收同步墊高，達4.88億元、年增5成以上，為歷史新高；公司亦對6月營收有信心，估Q2有望較去年同期成長。今股價同樣走高，終場亮燈漲停，成交量達1萬1902張，委買張數899張。

全球新冠肺炎疫情未止，外界擔心第二波疫情捲土重來，與宅經濟相關的遠端辦公及電腦設備需求仍在，後市動能有望續強。

(時報資訊)