更新內文15:45)台南市驚傳2名國中體育教練性侵、猥褻多位同性男學生事件！市議員林燕祝22日市政總質詢時，揭發某國中聘任的老師兼教練及其助理教練，涉嫌利用權勢強迫多名弱勢、優秀的同性學生口交、猥褻，除要求教育局替孩子討公道外，也要求設法預防類似事件再度發生。教育局除將2人解聘，並將通報教育部列全國不適任教師外，全案也已移送警方偵辦。

林燕祝表示，這2名體育教練都有喜愛同性的傾向，此一傾向她予以尊重，但因他們從去年進入學校以來，因帶領體育團隊，不僅在學校宿舍裡睡在同一個房間，還利用學生住在學校宿舍的機會，分別對2名國中生又親又抱，還撫摸下體，讓學生覺得不舒服，經向班導師反映此事，全案才在今年4月曝光。

事後，學校又追查另名也是體育團隊的學生，因為住宿被迫與某位教練口交。目前已查出有3名學生受害，但因同時住宿在學校的學生還有30多人，其他學生家長也都擔心自己的孩子，是否也遭遇狼師侵犯。

教育局長鄭新輝答詢說，2名涉案教練除解聘外，還將通報全國不適任教師系統，後續也會協助家長提告並對學生進行心理輔導與性平宣導。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )