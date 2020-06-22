台灣癌症基金會今天公布一項調查報告，發現2020年超過三成民眾33％在沒有感情基礎下進行性行為，其中以19-35歲民眾比例最高，顯示台灣年輕男女性觀念開放，且高達7成沒有全程使用保險套，暴露在HPV危險中。

台癌基金會副執行長蔡麗娟表示，過去一直強調女性99.7％的子宮頸癌是因為人類乳突病毒引起，很多人認為HPV與女性有關，事實上，不論男女，人的一生無論性別感染病毒機率高達80％，也就是說「八成與你有關」。

子宮頸癌的癌前病變每5人中就有一人是34歲以下的年輕女性，若持續多次感染，當免疫力低的時候就會有癌化的風險。

蔡麗娟表示，WHO開會決議，2030年前盼望達到清除子宮頸癌的目標，台灣目前每十萬人口有7.9名女性被確診為子宮頸癌，距離清除子宮頸癌要小於4名的發生率還有一段距離。

根據台癌調查報告顯示，受訪者中有近7成(66％)民眾聽過HPV ，其中女性相較男性在HPV的認知度上更高。進一步分析後，發現儘管超過8成女性有正確HPV預防觀念 ，高達84％女性卻未接種HPV疫苗，3大主因：不知道可諮詢的科別(43％)、害怕或不喜歡進入診間(22％)，以及不好意思與朋友討論或開口以致於不瞭解(18％)。

調查報告顯示過半(66％)的男性為「暖男」，會為了「保護另一半」而提高施打疫苗的意願，而女性的施打考量主要為注重自身健康(66％)，其他如優惠活動(43％)、保護另一半(42％)、好姊妹相揪(31％)，或可信用卡、行動支付等也都榜上有名。蔡麗娟認為，可能是因為大家已建立HPV=女性專屬的子宮頸癌的印象，然而事實上，HPV是男女性皆應共同積極預防的。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎醫師表示，HPV的傳染與行為模式有關，事實上HPV無所不在，除了性行為外，也可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染。舉例來說，若外部生殖器接觸帶有HPV附著的公共設施，包含公共浴池、溫泉、游泳池等場域即具有感染風險。

李秉穎表示，即使是固定性伴侶，甚至未發生過性行為，不分男女皆有可能感染，因此需要共同預防HPV。

(中時 )