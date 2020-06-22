國民黨主席江啟臣上周在改革委員會「兩岸論述」組的建議結論中，上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」。繼前總統馬英九、前主席吳敦義表達不滿，近年鮮少公開發表意見的前主連戰，今天下午也由透過辦公室以第一人稱發表他對九二共識的看法，表示「九二共識確實是充滿智慧的發明，其價值不容否認抹煞。我相信合憲又合法的九二共識，能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉。」

據了解，儘管江啟臣昨天曾「滅火」表示，改革委員會的兩岸政策只是建議案，供黨內外討論、凝聚共識的討論基礎，而非定案。不過連戰發出聲明，且對江邀約明天（23日）晚間與歷任黨主席一敘的行程也有所調整，顯然江的「滅火」無法化解前主席「們」的疑慮及不滿。

據了解，江啟臣3月9日就任補選黨主席後，曾先後拜會連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱以至吳敦義等6位歷任黨主席，就包括國民黨改革、九二共識是否調整等議題請益；今年4月外，改委會成立時，江也將6月歷任黨主席聘為改委會「諮詢顧問團」，後來再增加代理主席林榮德為成員之一。

江啟臣原本安排明晚（23日）到祕書長李乾龍家中，與諮詢顧問團成就改委會的建議、高雄市長補選意見交換，但上周五改委會的建議出爐後，馬英九、吳敦義即認為「兩岸論述」組的建議不妥，「因故」取消23日出席，儘管江啟臣昨天「滅火」表示，改革委員會的兩岸政策只是建議案，供黨內外討論、凝聚共識的討論基礎，而非定案。不過前主席連戰今天也發出新聞稿，提出他的看法，江啟臣面對黨內的風暴更形擴大。

知情人士指出，江啟臣在聘連戰等人為改委會諮詢顧問後，4月28 日也曾再拜會連戰，當時連戰鑑於部分黨內人士高喊「拋棄九二共識」，認為他須善盡告知及提醒的義務，因此就向江詳述九二共識的來龍去脈、穩定兩岸的意義。不料改委會的建議內容，完全未採納連戰的看法，再加上馬、吳分別表達「異見」，連戰也調整23日晚間的行程，並指示辦公室發出聲明，親自闡述他對九二共識的看法。

據指出，連戰今天的聲明，與他4月28日提醒江啟臣的內容，完全一致。

連戰的聲明稿內容如下：

兩岸自從分治以來，主權爭議一直存在，為了在此形勢下開展對話交流，推動和平共榮，才有九二共識的產生，讓台灣有了自我表述一個中國的空間。無論從當時的時空背景和其後的局勢變化來看，九二共識確實是充滿智慧的發明。

九二共識的內容簡潔易懂，就是兩岸都堅持一個中國，但對一中涵義的認知不同，所以雙方各自表述，求同存異、擱置爭議。國民黨稱此為一中各表，也就是我們有表述中華民國的空間，如此完全符合憲法、符合法律，而且經由實踐證明足以達成兩岸關係和平發展及擴大台灣的國際空間，其價值不容否認抹煞。

九二共識與一國兩制是兩回事，一國兩制是大陸對統一後模式的主張，九二共識是兩岸分治下對等互動、和平交流的政治基礎。認同九二共識不等於接受一國兩制。民進黨先是否定一中各表，後把九二共識歪曲成一國兩制，都是沒有誠意遵循憲法的表現，造成兩岸升高對抗，不利台灣的安全與繁榮。我相信合憲又合法的九二共識，能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉。

(中時 )