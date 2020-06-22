印度10日有一名60歲的婦人，為了替臥病在床的80歲母親支付醫藥費而前往銀行領錢。不料，卻遭銀行經理以「必須本人親自前來」為由拒絕讓婦人取款，婦人為了盡快拿到醫藥費，竟將母親連人帶床一起徒步拖了400公尺到銀行取款。

根據《印度時報》報導，一名住在印度奧里薩邦（Odisha）的婦人，為了支付母親的醫藥費前往銀行想領取1500盧比（約台幣582元），卻遭到銀行經理拒絕，表示要本人前來才可提款；而該銀行在知悉婦女本人臥病無法下床時，曾表示會派員至婦女家中辦理相關事宜，但婦人在家裡遲遲不見職員到訪，便將母親放到麻繩床上，拖行400公尺到銀行，才終於能夠提領款項。

事件曝光後，印度國家銀行對外發出聲明表示，「雖然分行經理沒有任何騷擾的意圖，但整起不幸的事件仍是由於溝通誤會而造成的，導致訪間出現銀行在對待老年人時，給民眾不人道和不敏感的印象。」

聲明中強調，銀行經理其實並未有任何對老年人不敬的想法，整起事件皆是由於溝通上的誤會所導致；銀行方面也對整起事件感到遺憾，目前已將攝事經理停職並積極配合調查。

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(中時電子報)