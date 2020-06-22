縣文化局演藝廳解封首檔節目「故事工廠」製作的「再見歌廳秀」，釋出350張戲劇票券，由縣長楊文科（中）邀請防疫第一線的消防、醫護人員欣賞。（羅浚濱攝）

兼任新竹縣文化基金會董事長的楊文科縣長，22日將基金會「防疫募款」1千萬元，分享給竹竹苗3縣市公衛、醫護及文化等9個位單位。新竹市副市長沈慧虹贊揚捐贈善款除給防疫人員獎勵也幫助藝文表演，苗栗縣長徐耀昌則高度肯定楊文科大格局的防疫作法。

楊文科表示，新冠肺炎疫情演化難以預料，文化基金會依董事會4月決定辦理防疫募款，決議募款除用在文化相關領域的場館防疫補強和支持藝文團體外，也用在防疫第一「醫、藥、護」單位或人員身上

楊文科並說，竹竹苗因同屬一個生活圈，資源相對不豐厚，董事會決議將善款分流到竹竹苗3縣市文化局‘負責防疫的衛生局、榮總新竹分院、中醫大新竹附設醫院及新竹馬偕醫院。

基金會常務董事宣明智說，基金會募得1230萬餘元，贊助3家醫院各50萬，加強檢疫實驗室，3縣市衛生局各200萬，建議100萬獎勵防疫有功人員、50萬添購設備、50萬預防下波疫情，3地文化局各獲7、80萬不等用來改善表演場所衛生條件。

會中並進行振興藝文合作儀式，知名劇團「故事工廠」製作的「再見歌廳秀」，將在7月4日演出，釋出350張戲劇票券，由縣長楊文科邀請防疫第一線消防和醫護人員欣賞，這也是竹縣演藝廳解封後第一檔節目，精彩可期。

(中時 )