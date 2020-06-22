近日氣候炎熱，醫師建議民眾出門盡量配戴鏡片標有UV400以上的太陽眼鏡。（羅亦晽攝）

天文界年度盛事日環食，昨天各地吸引大批民眾爭相觀看，望遠設備、天文相機紛出籠，不過今天上午花蓮門諾醫院眼科就有民眾上門求診，因眼睛感到刺痛，擔心是否因觀看日環食造成眼睛病變，醫師賴泉源提醒，眼睛乾澀導致暫時性刺痛，持續超過兩天建議就醫檢查。

適逢週末，百年奇景「日環食」昨天在許多地區湧入天文迷，人人皆欲爭睹日環食的風采；花蓮一名羅姓女子疑因觀看日環食許久，產生眼睛刺痛、難睜眼，擔心是否因太陽光害太強，造成眼睛受傷。

賴泉源表示，眼睛出現刺痛感或睜不開，主要是因觀察時間太久，眼睛沒有眨眼休息，缺乏淚液滋潤產生刺痛感。病患擔心因光害所造成的眼睛傷害則是指，對視網膜黃斑部的傷害，不會產生刺痛感，而是造成視力下降。

賴泉源說，紫外線可能造成白內障、黃斑部、視網膜病變，一旦黃斑部受損，看物品時會出現扭曲、模糊等狀況，嚴重造成視力減退，通常症狀不會立即出現，一段時間才有明顯感受。建議民眾觀測日環食後，若發現自己其中一隻眼睛視力出現模糊、減弱情形，應立即就醫。

近日氣候炎熱，醫師呼籲，太陽光是最容易被忽略且容易造成傷害。建議民眾出門盡量配戴鏡片上標有UV400以上的太陽眼鏡；市售鏡片顏色多元，不適當顏色易影響視覺造成傷害，建議以灰色、墨綠色及棕色為主。

(中時 )