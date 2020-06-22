黃偉成說，就算戴上特殊眼鏡保護，也不建議直視太久，讓眼睛適當休息，以免傷害眼睛影響視力。（吳建輝攝）

昨天全國都沉浸在「上帝的金戒指」日環蝕的奇景中，但許多民眾觀賞方法不對，沒有使用專用護目鏡，或是用品質不一的太陽眼鏡，甚至直視太陽造成眼睛不適，彰化員林明明眼科院長黃偉成說，因賞日環食而受傷求診的病患，多數是本身就有眼睛舊疾，在接觸強光或環境因素等，誘發舊疾而產生不適。

病患13歲的張小妹說，因為看得時候太興奮，一直盯著太陽看，沒有讓眼睛適時休息，所以眼睛有點刺痛感，媽媽擔心才帶她過來看醫生；50歲洪姓婦人則是原本就患有乾眼症，同樣因為太認真看，忘記眨眼，讓乾眼症發作，但所幸經過醫生檢查，兩人都沒有嚴重傷害。

彰化員林明明眼科院長黃偉成表示，因賞日環食奇景而受傷求診的病患，多數是本身眼睛就有些許問題，在接觸強光或環境因素等，誘發舊疾產生不適感，民眾若用肉眼直視太陽時間過長，就容易產生其他病變，建議如有不適就要盡速就醫，把握治療黃金期。

黃偉成說，一般來講，眼睛長時間曝曬太陽，除了誘發病患本身疾病復發之外，也會造成民眾對眼睛的慢性傷害，像是黃斑部病變、白內障，還有眼睛表面會長出眼翳等，就算戴上特殊眼鏡保護，也不建議直視太久，讓眼睛適當休息，以免傷害眼睛影響視力。

(中時 )