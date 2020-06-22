總統府記者會。(中時電子報直播)

總統蔡英文擬提名前總統秘書長陳菊接掌監察院長，原先傳出副院長人選由黃健庭接任，但因為藍綠大反彈，最後黃健庭主動婉謝提名。而總統府也將在今下午3點舉行提名「監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會」，說明監委提名事宜。陳菊在會中宣布，「當立法院通過提名後，我會正式退出政黨職務，包括退出所有政黨，也會根據民進黨入黨辦法註銷黨籍。」

總統府今記者會，據悉，會由總統府秘書長蘇嘉全主持，監察院長被提名人陳菊也會到場發表談話。蘇嘉全首先代表總統府，向婉拒提名的前台東縣長黃健庭、前新北副市長陳伸賢表達感謝。而接下來則是由前副總統陳建仁，正式向大家介紹前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，以及多位監察委員被提名人，他說，總統委以重任，相信在轉期的關鍵時刻，以陳菊對人權、公務體系的熟悉，相信新一屆運作有很好發展，而其他的監委名單則是考量實務經驗、性別平等比例等原則提名。

陳菊今(22日)在會中表示，首先感謝總統提名，謝謝總統對我們的信任跟肯定，我了解長期監察院的地位和功能，社會上有很多不同意見，但經過立法院修正相關組織法後，未來監察院將進入嶄新歷史階段。

她說，現在世界對人權都相當重視，新設人權專責機構，成為世界重要潮流，台灣民主在過去一代代努力下，逐漸鞏固深化，監察院的轉型也顯示蔡政府對人權價值的重視，她未來接任院長後，一定會讓監察院能夠公平且有效能，透過糾正等職權的行使，救濟人民權利並監督政府職責，同時保障和促進人權功能。

陳菊說，50年前因緣際會投入人權工作，1968到今天超過50年，台灣非常重要民主階段 我幾乎都參與了，今天面對新角色新責任，知道責任非常重大，現階段監察院工作必須超越黨派，行使職權，「我很清楚宣布我會辭去所有政黨職務、退出政黨，包括任何政黨活動」。

陳菊強調，「我要讓大家知道每位監察委員都是獨立行使超然立場，在爭取民主自由、捍衛人權尊嚴」、「我的生命因為參與這個過程，生命變得非常有意義，今天我的角色必須慢慢逐漸、淡出政治這個角色的階段」。

陳菊說，「我有機會回到當時從政的初衷，莫忘初衷，回到對人權的保護，讓台灣社會沒有恐懼、沒有壓迫，台灣的社會是一個有是非、理性、充滿和諧美好社會的追求，我真的很感謝大家，也謝謝在這個過程中一起努力讓台灣更美好的每一位好朋友，謝謝。」

最後，陳菊也強調，當立法院通過提名後，會正式退出政黨職務，包括退出所有政黨，也會根據民進黨入黨辦法註銷黨籍。

(中時電子報)