交通部推出安心旅宿，提供業者補助，但台北市600多間業者卻只有24家成功列入「安心旅宿名單」，北市遭批審核效率低落，交通部長林佳龍表示，這次擴大國旅、安心旅遊補助相當優渥，許多觀光地區飯店都已加入，也呼籲都會政府能積極參與，共同復甦觀光產業。

林佳龍表示，觀光業復甦也許先從離島、花東、中南部開始，但他也會有個漣漪效應，外溢到都會，我們將密切觀察都會型的旅宿業，研議如何提供更好的方案吸引消費者入住。

林佳龍說，紓困經濟除了人助也要自助，不能單靠紓困3.0，中央與地方政府需要合作，一起編列預算，擴大國民旅遊補助，想辦法讓業者都有生意做，也希望相關單位能夠加速處理行政相關程序。

媒體追問，許多民眾批評觀光景氣好轉後，業者開始漲價，導致惡性循環，林佳龍回應，現在是比較回復到市場原有價格，但交通部也會呼籲旅遊業者要「養雞生蛋」，養出好口碑，切勿過度漲價，超過市場標準，他們會嚴格督導，朝永續發展角度出發，提供更好的旅遊品質。

(中時 )