今年大聯盟復賽搞得總裁曼佛雷德(Rob Manfred)灰頭土臉，站在聯盟的角度他應該全力促成復賽，但他表現得跟一個冷酷的球團老闆沒有分別。球迷除了批評老闆無良與球員貪婪，也開始對曼佛雷德的無能感到憤怒。
廣播主持人Adam Schein痛罵曼佛雷德：「凶手就是你，你毀了棒球！你本該要讓這運動更受歡迎的，你真可恥！」《CBS Boston》感嘆：「為什麼我們的聯盟總裁這麼爛？」《sportscasting.com》說：「曼佛雷德犯下的錯誤比全壘打還多。」
根據《SB Nation Reacts》做的球迷調查，僅有39%球迷信任曼佛雷德，有60%球迷認為曼佛雷德比前任總裁賽里格(Bud Selig)還要差，而且賽里格亦是頗有爭議的人物(禁藥年代的總裁)。
曼佛雷德自2015年1月上任，他確實為了加快比賽節奏、提高打擊率而不斷研議對策，包括投球計時器、機器主審、減少投手丘會議、全面DH、限制換投等等，即使有爭議還可以說他出發點是好的而不宜苛責。
然而輕縱太空人、縮減小聯盟、談判拙劣以及失言風波接連挫傷曼佛雷德的聲望。他先拍胸脯保證100%可以開季，然後又把話吞回去，並責怪球員工會不配合放棄申訴權。在疫情爆發前，他與小聯盟談判不順而威脅「砍光小聯盟」，現在又對球員工會恫嚇「取消整個球季」，令球員覺得噁心。
明年底還有更重要的勞資協議大關，前次2016年談判安然度過，大聯盟勞資雙方維持史上最長的26年和平。近年因為自由市場嚴峻引來球員不滿，加上今年疫情重創收入，讓外界對明年大聯盟與曼佛雷德的前途感到悲觀。反過來說如果大聯盟成功度過此季，曼佛雷德也可藉此挽回球迷支持。
(中時電子報)
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