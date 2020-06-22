BLOOD ON YOUR HANDS MANFRED. YOU KILLED BASEBALL. THIS IS A DISGRACE. IT WAS ALL RIGHT THERE FOR YOU TO MAKE THE GAME BETTER AND MORE POPULAR THAN EVER THIS JULY! YOU COULD'VE CREATED SO MANY NEW FANS, YOUNGER FANS! SHAME ON YOU ROB MANFRED. SHAME SHAME SHAME SHAME SHAME. — Adam Schein (@AdamSchein) June 15, 2020

今年大聯盟復賽搞得總裁曼佛雷德(Rob Manfred)灰頭土臉，站在聯盟的角度他應該全力促成復賽，但他表現得跟一個冷酷的球團老闆沒有分別。球迷除了批評老闆無良與球員貪婪，也開始對曼佛雷德的無能感到憤怒。

廣播主持人Adam Schein痛罵曼佛雷德：「凶手就是你，你毀了棒球！你本該要讓這運動更受歡迎的，你真可恥！」《CBS Boston》感嘆：「為什麼我們的聯盟總裁這麼爛？」《sportscasting.com》說：「曼佛雷德犯下的錯誤比全壘打還多。」

根據《SB Nation Reacts》做的球迷調查，僅有39%球迷信任曼佛雷德，有60%球迷認為曼佛雷德比前任總裁賽里格(Bud Selig)還要差，而且賽里格亦是頗有爭議的人物(禁藥年代的總裁)。

曼佛雷德自2015年1月上任，他確實為了加快比賽節奏、提高打擊率而不斷研議對策，包括投球計時器、機器主審、減少投手丘會議、全面DH、限制換投等等，即使有爭議還可以說他出發點是好的而不宜苛責。

然而輕縱太空人、縮減小聯盟、談判拙劣以及失言風波接連挫傷曼佛雷德的聲望。他先拍胸脯保證100%可以開季，然後又把話吞回去，並責怪球員工會不配合放棄申訴權。在疫情爆發前，他與小聯盟談判不順而威脅「砍光小聯盟」，現在又對球員工會恫嚇「取消整個球季」，令球員覺得噁心。

明年底還有更重要的勞資協議大關，前次2016年談判安然度過，大聯盟勞資雙方維持史上最長的26年和平。近年因為自由市場嚴峻引來球員不滿，加上今年疫情重創收入，讓外界對明年大聯盟與曼佛雷德的前途感到悲觀。反過來說如果大聯盟成功度過此季，曼佛雷德也可藉此挽回球迷支持。

(中時電子報)