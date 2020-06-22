台鐵今天12時25分傳出花蓮光復段變電站跳電，導致一輛太魯閣列車卡在鐵軌上，加上花東天氣炎熱高溫33度，乘客們被困在有如烤箱的車廂裡，熱到崩潰。

台鐵表示，花蓮-光復間變電站於12時53分恢復通電，影響8列203分旅客共1670人。

(中時電子報)