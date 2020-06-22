台鐵花蓮光復段爆跳電意外 列車卡在半路旅客熱炸 14:502020/06/22 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵花蓮列車傳跳電意外 卡在半路乘客熱炸。此為示意圖。（資料照片 趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵今天12時25分傳出花蓮光復段變電站跳電，導致一輛太魯閣列車卡在鐵軌上，加上花東天氣炎熱高溫33度，乘客們被困在有如烤箱的車廂裡，熱到崩潰。 台鐵表示，花蓮-光復間變電站於12時53分恢復通電，影響8列203分旅客共1670人。 (中時電子報) #台鐵 #花蓮 #跳電 #12 #光復 也許您會感興趣 推薦閱讀 12款感冒藥恐致命 勒令停用 04:102020/06/18 社會新聞 《航運股》台灣高鐵30日再增開12班 總運量回到疫情前95％ 10:172020/06/18 財經 因應旅運需求 高鐵30日起增開12班車 18:102020/06/18 財經 賦予古蹟新生命 花蓮港放送局回春中 18:252020/06/18 寶島 睽違3年再奪冠 他落下英雄淚 18:292020/06/18 體育 傳iPhone 12系列選用高通X60基頻晶片 5G性能升級 11:232020/06/19 科技 保育遊隼誤觸鳥網受傷 經8個月治療今野放 12:212020/06/19 寶島 遊隼出院了 回歸花蓮天空 04:102020/06/20 地方新聞 嚇！家門口地上裂出「神秘大洞穴」 進洞裡一探....「能蓋12棟房」 12:482020/06/20 社會 台鐵便當研發7種新款 中藥入味期間限定、限量 11:362020/06/22 生活 生活熱門新聞 屈臣氏今、明開賣「櫻花粉」等5色中衛口罩 各大通路一次看 - 生活 好市多中衛口罩又秒殺！民眾哭：一直按一直按 - 生活 周二變天這裡有雨！端午4天連假天氣揭曉 - 生活 睡覺前遙控器「這按鈕」一按 夏天冷氣開整晚省電12％ - 生活 外送大漏洞！奧客用這招餐點直接打對折 外送員崩潰 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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