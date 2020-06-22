一年一度的端午節即將到來，隨著疫情趨緩，民眾開始重啟日常社交和出遊活動，台北富邦銀行全台127間分行也全體總動員，準備了上萬束應景的艾草及菖蒲，還有實用的「端午防毒軟體包」要致贈給來行客戶，同時更將舉辦精采的端午趣味競賽與鄰里同樂，陪伴客戶歡喜迎接疫後新生活！

北富銀表示，端午節其實就是古代的「防疫日」，懸掛艾草及菖蒲、佩帶香囊即為古人的「防疫措施」。雖然台灣疫情平順，防疫限制已逐漸解封，但為了提醒大家別忘了保持戴口罩、清潔雙手等防疫好習慣，北富銀除了將在6/23於全台各分行致贈新鮮艾草及菖蒲給來行交易的客戶外，來行客戶只要運動一下手指，綁定北富銀LINE官方帳號的個人化服務功能或以LINE Pay綁定J卡，還可獲得「端午防毒軟體包」一份，內含防疫抗菌袋、艾草香包、口罩和白因子抗菌液，濃郁的艾草清香搭配實用的防疫小物，隨時提醒維持防疫措施，給自己與家人多一份保護！

此外，北富銀東門分行及高雄分行也將分別於6/23及6/24南北接力舉行立蛋、線上划龍舟及包肉粽PK等趣味競賽。北富銀說明，疫情期間民眾大多悶在家中許久，身心都很需要放鬆一下，適逢端午佳節且防疫解封，因此特別挑選適合的分行，在適當的社交距離下舉辦趣味競賽，邀請客戶闔家大小一起來挑戰，希望能為佳節添增歡樂，也為社會帶來更多迎接疫後新生活的正向能量!

(工商 )