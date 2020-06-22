新冠肺炎對國內外景氣衝擊比想像中嚴重，國泰台大經研團隊22日下調2020年台灣的經濟成長率預估，由原先的2％下調到1.8％，且最佳的情況原本預估經濟成長最樂觀可達2.6％，這次也下調到2.2％，但最悲觀的成長率1％則 維持不動，預估全年成長率有80％會落在1~2.2％之間。

國泰台大經研團隊主持人徐之強表示，即便下調經濟預估，但現在是「隧道中看見曙光」，原本年初各智庫與外資金融機構對經濟的預估中位數是2.3％，普遍都下調0.5個百分點，最保守的預估台灣今年經濟成長會衰退3.1％，央行預估1.52％，主計總處預估1.67％，最樂觀的目前也僅預測1.7％，國泰台大團隊的1.8％已是目前最樂觀的預估。

徐之強表示，主要是預估下半年內需可帶動經濟，且投資及民間消費將成最主要經濟成長動能。

由於全球金融波動減緩，且台灣疫情控制良好，防疫措施鬆綁，民間消費應可帶下半年景氣明顯改善，國泰台大團隊並預測，台灣央行應沒有降息的必要，第三季台灣金融情勢有機會擺脫「緊縮」狀態，進入「趨向緊縮」。

(工商 )