1名男子爬到電台高塔，坐在約10層樓高處賞景，引起警消關心。（基隆消防提供／許家寧基隆傳真）

爬塔男子在警消勸說下，歷經2小時自行回到地面。（基隆消防提供／許家寧基隆傳真）

基隆虎仔山上的國立教育教育廣播電台高塔，今天中午12時許傳出1名男子疑似心情不佳，爬過柵欄，坐在約10層樓高塔賞景，由於男子見警消到場，情緒變得激動，警消憂心他過熱中暑，對峙兩小時在溫情勸說下，自行下樓結束一場虛驚。

據了解，該名男子中午至原大德國中旁的電台高塔，被附近民眾發現報案，消防局出動中山、仁愛分隊到場救援，但男子見警消爬上樓梯，情緒變得激動，喝斥警消勿靠近，除了先安撫他的情緒，也聯繫妻子與小孩前來溝通勸說，男子終於心軟，自行下樓。

(中時 )