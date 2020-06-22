基隆男子烈日爬虎仔山電台高塔 對峙2小時解除虛驚 15:092020/06/22 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆1名男子中午爬至虎仔山電台高塔，對峙2小時結束除虛驚。（基隆消防提供／許家寧基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名男子爬到電台高塔，坐在約10層樓高處賞景，引起警消關心。（基隆消防提供／許家寧基隆傳真） 爬塔男子在警消勸說下，歷經2小時自行回到地面。（基隆消防提供／許家寧基隆傳真） 基隆虎仔山上的國立教育教育廣播電台高塔，今天中午12時許傳出1名男子疑似心情不佳，爬過柵欄，坐在約10層樓高塔賞景，由於男子見警消到場，情緒變得激動，警消憂心他過熱中暑，對峙兩小時在溫情勸說下，自行下樓結束一場虛驚。 據了解，該名男子中午至原大德國中旁的電台高塔，被附近民眾發現報案，消防局出動中山、仁愛分隊到場救援，但男子見警消爬上樓梯，情緒變得激動，喝斥警消勿靠近，除了先安撫他的情緒，也聯繫妻子與小孩前來溝通勸說，男子終於心軟，自行下樓。 (中時 ) #男子 #警消 #基隆 #情緒 #電台 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 女停萬華騎樓被當「站壁」 慘遭79歲翁襲胸「揩油」 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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