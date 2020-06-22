工業電腦廠凌華（6166）今（22）日宣布攜手日本自駕車新創業者Tier IV及工研院（ITRI）合組聯盟，以開放原始碼自動駕駛技術Autoware為基礎，聚焦共同開發智慧運輸與交通管理系統，搶攻自駕車（AV）等智慧交通商機。

凌華近年深耕技術發展逐步進入收割期，分獲面板大廠友達及代工大廠鴻海青睞，以策略結盟分攻自動光學檢測（AOI）及自主行動機器人（AMR）應用，此次再合組聯盟搶攻自駕車應用，積極搶攻發展潛力可期的「3A」商機。

由於近期發展利多題材不斷，凌華19日股價直攻漲停，今（22）日開高後再放量開飆、領漲工業電腦（IPC）族群，終場收於漲停價84.2元，創2015年11月初以來近4年8個月高點。三大法人上周擴大買超584張，其中19日便買超807張。

Autoware為用於自動駕駛技術的一體化開放原始碼軟體，目前被美國運輸部（USDOT）、聯邦公路總署（FHWA）、汽車製造商和新創公司等200多個組織採用。凌華、Tier IV與ITRI此次合組聯盟，目標在企業發展、自駕車和自駕輔助的學術研究間創造更多綜效。

三方聯盟計畫與地方政府合作，自台灣開始在公共道路上進行概念驗證（PoC）現場測試，並將持續拓展Autoware研究、知識和生態系統。凌華網通暨公建事業處總經理高福遙指出，這是凌華在自動駕駛車開發尖端技術之旅的重大里程碑。

高福遙表示，結合在Tier IV和ITRI領先的領域專業知識，與凌華在智聯網（AIoT）、邊緣運算及軍用級可靠性與強固性方面的豐富知識，此策略性合作夥伴關係將讓凌華能共同為自駕車市場開發顛覆性解決方案。

Tier IV創辦人暨技術長、兼Autoware基金會董事會成員加藤真平表示，操作設計領域（ODD）、開放原始碼技術和生態系統，是打造成功的自駕車及相關系統關鍵，很高興能與凌華和ITRI合作發展Autoware。

ITRI副院長兼資訊與通訊研究所所長闕志克則表示，ITRI持續開發連網自動駕駛技術、並與業界夥伴合作，從事由台灣經濟部（MOEA）贊助的當地現場試驗應用，是在全球拓展業務、與Tier IV和凌華技術合作夥伴關係的絕佳機會。

(時報資訊)