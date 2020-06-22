投資人試圖擺脫對新冠肺炎疫情升溫恐阻礙經濟迅速復甦的擔憂，周一美東時間凌晨美股期貨由跌轉升，歐洲股市料將開低，而亞洲股市在漲跌間拉鋸。

目前道瓊指數期貨漲0.43%，報25,639點。標普500指數期貨漲0.46%，那斯達克100指數期貨漲0.53%。日經225指數尾盤微升0.06%，但終場收跌0.18%。韓股尾盤小跌0.3%。MSCI（除日本外）亞太指數幾近持平，中國股市上揚0.4%，觸及3個半月新高。歐洲股市料將開低，Euro Stoxx 50指數期貨目前下挫0.9%，英國富時100指數指貨跌0.7%。

世界衛生組織（WHO）周日公布過去24小時內，全球新冠狀病毒感染確診病例新增18萬3,020人，其中以巴西與美國的確診數增加最多。

大和證券首席全球策略師Hirokazu Kabeya表示，市場意外抗跌，或許因許多投資人認為上升趨勢已經確立，但我們必須注意某些國家的新冠狀病毒感染持續擴大。

摩根大通資產管理全球策略師Yoshinori Shigemi表示，第二波疫情將成為主宰市場走勢的題材，美國佛羅里達與南卡羅來納等州的確診激增已足以被稱為第二波疫情，是否實施封鎖措施將視各地情況而定，這對政府是非常艱艱的決定，但如果醫院病床用罄，政府可能別無選擇。

(時報資訊)