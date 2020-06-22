全球對於第二波疫情擔憂尚未解除，但台股仍在資金充沛下，指數開高震盪，惟盤中出現高檔調節壓力，儘管大立光、台積電雙指標走弱，但IC設計族群在聯發科走強下，成為電子股多頭指標，生醫、營建等類股也相對走強，中場台股收漲23.07點、報在11572.93點、成交量為1860.29億元。由於美、中疫情再次升溫，美股波動劇烈，台灣則因端午連假將至，短期恐影響台股陷入高檔整理。

權值股方面，股王大立光(3008)開低震盪，終場收跌0.86%，台積電(2330)盤中上演紅翻黑，終場收跌0.79%，鴻海(2317)則收小漲0.13%，蘋果三雄今並發揮撐盤表現，儘管蘋果WWDC倒數計時，但由於美國多個州在解封之後有復發跡象，蘋果近日表示將會再次關閉部分州的Apple Store，也為蘋概股前景投下不確定因素。

電子股今以IC設計股扮演超級戰神，由指標股聯發科(2454)領軍，聯發科獲外資喊出700元目標價，今股價開高走高，大漲約5.5%，收在576元，其餘世芯-KY(3661)更是衝上歷史新高435元，收在漲停鎖住，揚智(3041)也因訂單回溫，連拉2根漲停，股價寫逾2年高，愛普(6531)則挺過轉骨低潮，衝上天價412.5元，終場鎖住漲停。

八大類股指數今以營運股最為吸睛，京城(2524)漲停攻上漲停，太子(2511)收漲逾2%，出現中南部的房市補漲行情；生醫股則有浩鼎(4174)亮燈漲停，收復月線大關，新藥解盲成功的合一(4743)今儘管未再漲停，但收漲在3.5%，中天(4128)則是持續拉出漲停鎖住。

分析師表示，目前市場持續關注美國、大陸疫情是否有死灰復燃的跡象，且近期南北韓關係緊張，加上印中邊界的軍事衝突，也是股市的潛在風險，本週台股僅三個交易日，在端午連假前可能有避險賣壓，投信也有可能提前進行季底結帳，股市整體觀望氣氛較重，不易上漲，預期指數將在區間盤整，投資人仍應慎選標的。

就中長線來說，由於美國總統選舉造勢起跑，考量美國政策作多、市場資金充沛，加上新台幣匯率持續走升，市場資金充足，加權指數中期均線多頭排列，拉回皆是進場良機，可以聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

(時報資訊)