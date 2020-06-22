2020年第一季基準利率下滑至低檔，國內外企業爭相募集，開發金(2883)旗下凱基證券首季已參與台幣債券承銷達新台幣252億元、外幣計價國際債券之承銷金額達美金28.9億元，合計台、外幣債券承銷金額約為新台幣1135億元，市占率達15.6%，位居國內同業之冠，再度展現台外幣初級市場之承銷業務能力。在債券次級交易方面，依據櫃買中心網站之統計資料顯示，凱基證券2020年第一季透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券之交易量約為新台幣622億元，市場排名亦名列前茅。

凱基證券Global Markets主管Patrick Lin表示，我們努力多年的目標是希望成為亞太區域固定收益商品的頂尖團隊，在持續擴充美元等外幣計價債券、轉換公司債等商品的承銷、造市能力下，我們已在台灣的國際板、台幣債券商品，以及亞洲市場的美元信用債等商品具領先地位。團隊中來自台灣、香港及泰國的菁英並肩合作，在美元、人民幣、台幣、泰幣等各幣別信用債、轉換公司債及固定收益類衍生性金融商品亦扮演著積極造市的角色，由造市績效屢獲國際財經媒之獎項可見一斑。未來我們仍將持續以整體亞太團隊合作之模式，延伸固定收益業務之觸角。

根據《亞洲金融雜誌》(Finance Asia) 2020 Country Award最新評選結果，凱基證券連續第三年榮獲「台灣最佳債券承銷商」獎項，顯示出其債券專業相當獲得肯定！除了受到國際外媒肯定，凱基證券債券專業近年也獲得其他國內外機構的肯定，包括中央銀行「中央公債交易商績效評鑑第一名」、櫃買中心「優良中央公債造市商」、財資雜誌(The Asset)「台灣政府公債最佳安排機構」、「最佳債券研究券商」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣公司債最佳交易商」、「台灣最佳投資銀行」及「台灣政府公債最佳交易商」。

(時報資訊)